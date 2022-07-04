支聯會拒向國安處交資料案今處理初步爭議　控方稱調查初期毋須證明支聯會為外國代理人 (15:11)

鄒幸彤親自抗辯，鄧岳君及徐漢光的代表則為大律師黃俊嘉及資深大律師戴啟思。正在還押的鄒幸彤開庭前向公眾席揮手，她又說今天是「曉波忌」，甫開庭時，她表示文件甚多，希望可使用桌子，羅官批准她在犯人欄外坐在律師後排。

控辯雙方先處理本案的初步爭論點，鄒幸彤提出控方須證明涉案通知書是否合法、支聯會是否外國代理人，以及罪行的合憲性。各方商討後同意法庭需要處理兩項爭論點，即辯方於審訊期間能否挑戰通知書的合法性，以及控方需否證明支聯會是外國代理人。

控方指出，國安法是為了防範危害國安行為，根據實施細則，警務處長如合理相信有組織作為外國代理人危害國安，則可發出通知索取資料。控方稱，警方在調查初期，尚未肯定支聯會是否代理人，若警方當時已需要證明組織從外國政府收受報酬是完全荒謬。他亦引述案例，指辯方不能以質疑通知書的合法性，作為抗辯理由。