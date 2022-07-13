女子手術前藥物敏感昏迷多日不治　護士曾多次更改急救記錄惹官質疑 (15:13)

死者謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日因腹痛入港安醫院，安排於11月2日接受「朱古力瘤」切除手術，其間獲處方抗生素益滿治（Invanz）及服他靈（Voltaren）。惟死者反映出現麻痹及耳鳴，故改用另一種抗生素羅氏芬（Rocephin），死者於11月1日用藥後出現呼吸困難、四肢麻痹，其後陷入昏迷，延至11月13日離世。

護士范詩韻供稱，死者用藥後的血含氧量跌至82%，她着另一護士為死者提供10公升氧氣。范又指，死者曾嘔口水痰，故為她抽痰，並囑同事協助量度血壓等。范發現死者沒反應，遂出去取急救車，醫生盧乃本其後到場，並稱要為死者插氣管，范遂協助盧插喉，另一名醫生陳宙成亦趕到現場。

范續稱，她事後在加護病房填寫牌板急救等記錄，曾多次更正時間。范供稱，她詢問其他同事，整合後更改，惟其後又改稱，當時曾看過手機的時間，大致記下時間後再整合。不過庭上披露記錄的時間有出入，例如通知醫生及到埗的時間不一致；另范原本供稱近8時為死者抽痰及協助醫生插喉，但記錄顯示醫生8時許才到場。

何官又指，范詩韻在第5頁填寫記錄，惟第4頁的內容是在搶救後發生，質疑次序有出入，遂問：「係咪收到指示要改？頁數又錯，時間又錯」，范否認，並指自己與病房經理整理記錄。