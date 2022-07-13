情婦勒索高層案被告稱傳豔照只為引事主注意　批事主報警屬陷害 (15:09)

被告黃莎莎（31歲）供稱，去年7月最後一次性交後便找不到X，多次致電X及向他發訊息。及至同年9月7日，她遭公司減薪減假，因不滿X的手段，為保面子憤而離職，激動稱「依家唔係你飛我，係我飛你呀！」。

被告指，同月10日X終接聽電話，惟他提出分手，稱「你講，你要幾多錢呀？我畀分手費你，生活費都畀埋你，係到一次過」，責罵她「X你老X，搵人黎扑你」及「臭X」，被告哭稱無法接受。

被告稱，當提起照片，X便有反應，遂向X發送照片，X後來着她傳送照片，被告今稱終明白X的用意，「屈我勒索佢！」。至於她提出要15萬元、20萬元及50萬元，又將銀行戶口發送給X，只為引起X注意，強調「我真係無勒索佢，我發誓，係佢逼到我好似癲咁」，亦不曾想X名譽掃地。

被告說希望復合，當X約她10月6日到黃金海岸酒店，她十分開心，並不知是警方安排的拘捕行動。她指曾「自己打自己」及想做傻事，經常思考有何做錯，自言「性方面唔係有經驗嘅人，佢成日話我唔夠叻，我認」，但不解「做錯乜嘢？」。審訊午續。