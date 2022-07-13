內地男嘉頓山持刀傷4婦囚16年 (15:06)

被告劉越騰（26歲）案發時為河南工業大學的電子工程系四年級生。杜官表示，本案控罪極為嚴重，涉及多個加刑因素，例如被告刺傷其中一名事主之後，其餘3名事主受驚逃走，被告本來可以停止襲擊，但仍持刀追上3人犯案。杜官強調，4名事主都是無辜的晨運婦女，被告無故施襲，須判阻嚇性刑罰。

杜官亦讀出精神科報告的內容，指被告讀小學時，因為肛門括約肌有問題遭同儕欺凌，渡過悲慘日子。後來被告完成手術，在中學結交了一些朋友，學業表現不錯，順利升上大學。報告引述父親指，被告因為年少遭受欺凌，打算自尋短見，而被告讀中學時不堪學業壓力企跳，後來改為絕食餓死，被父母發現才放棄自殺念頭。

報告指，被告於2019年陷入無助情緒，決定在了結生命之前「盡情享受生活」，所以來港旅遊，和女伴遊覽不同景點。後來被告與女伴爭執，被告無法控制情緒，企圖割脈自殺不果。報告顯示，被告患有強迫型人格障礙和適應不良，具有傷害自己和從事暴力行為的風險。