涉無清走靶場填彈塞表證成立　香港槍會持牌人否認控罪 (15:02)

翻查資料，被告周啟承（57歲）任職弘立書院營運總監，亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手，曾參與男子飛碟雙向項目。控罪指他違反香港法例238章《火器及彈藥條例》第23(1)條，即沒有遵從持有槍械或彈藥管有權牌照第18條，即持牌人沒有在射擊場關閉前，清潔射擊活動使用的彈藥或其部分。

警員麥政光作供時指出，他於2021年4月29日執行年度巡查時，在香港槍會的雙向飛碟靶場內、離低台飛碟發射機1.5米外發現5粒白色膠塞，另於同一把場、離高台飛碟發射機5米外，發現1粒白色膠塞。他將6粒白色膠塞放進同一證物袋內。

軍械師黃金鋒供稱，白色膠塞的正名為「填彈塞」，涉案的填彈塞通常用於12口徑的霰彈槍。他指出6粒填膠塞的紋路顯示它們已被發射過，又補充子彈發射後，填彈塞通常會落在槍口5至10米範圍外。

控方舉證完畢後，暫委裁判官劉漢泓宣布案件表證成立，案件押至明（14日）續審，被告將會自辯。