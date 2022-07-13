9.29金鐘衝突4人認暴動罪候判 (14:11)

4名認罪的被告為15歲（案發時年紀，下同）男生、29歲技術員劉燕嫦、22歲產品檢測員游茜茹和30歲髮型師范瑜。他們承認於2019年9月29日，在金鐘政府總部外一帶，連同其他人參與暴動。劉、游另被控於同日同地，分別襲擊高級督察韋鑑洸及偵緝警員13751，襲警罪存檔法庭；范瑜另一項涉同日於金鐘道參與暴動的控罪亦存檔法庭。4名被告須即時還押，各人進入囚室時與旁聽親友揮手。

早前擬認罪並正還押的20歲學生黃昱翔需要隔離，缺席聆訊，他將於明天到庭答辯；不認罪受審的3名被告則為20歲學生謝曉峰、14歲男生、24歲男子曾憲嘉，控方將於周五（15日）宣讀開案陳辭。

另外，區院暫委法官鄭念慈批准控方申請的匿名令，4名俗稱「飛虎隊」的特別戰術小隊警長將以SGTA為代號，在屏風後作供及以特別通道出入；案發時年僅14歲的第三被告亦獲批匿名令。