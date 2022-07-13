首次「前廳交流會」今舉行　李家超望屬改善行政立法關係新起點 (11:28)

立法會前廳一般不准傳媒及公眾進入，官員及議員於完成拍照環節後，就開始閉門交流。首場「前廳交流會」分為三節，早上9時15分開始，至10時45分結束。李家超會後表示，議員在會上指出一些實際問題，雙方交流坦誠，認為首次交流會已有成果，有信心日後能發揮得更好。

李家超稱，希望在行政主導和「愛國者治港」下，行政立法關係可推向新台階，而交流會屬新起點的第一步，冀能「由一變十，十變一百，一百變無限」。他說，行政機關除了主導，亦需主動，所以他提出建立此常設機制，讓行政立法有既定方式良性互動。李家超亦希望能以身作則，向其他官員示範與立法會作良好溝通。

立法會主席梁君彥則表示，今日交流會整體氣氛良好，議員「有碗數碗，有碟數碟」，直接向官員反映意見和交流，相信是良好行政立法的新常態和新元素。他又讚揚，自李家超上星期提出設交流會後，今日便馬上實行，十分有效率。