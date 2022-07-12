曾提早領強積金者不符領消費券資格　政府：如已回流等情況有變可申述 (21:00)

政府發言人表示，消費券計劃秘書處近日陸續以特定電話號碼（+852 6059 1120）發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合2022年（第二階段）消費券計劃的資格準則。

政府發言人續指，如個別收到有關短訊的登記人認為自己並不是已永久離開或有意圖永久離開香港，如已回流香港多年，可在收到短訊的14天內提交書面申述，包括郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」、傳真至3106 0701、電郵至enquiry@consumptionvoucher.gov.hk，或親身交回九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓「消費券計劃秘書處」。秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是否符合計劃的資格準則。秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在六星期內以書面通知申請人其覆檢結果。