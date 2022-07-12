政府兩行動小組首次開會　解決跨代貧窮計劃擬先向學員派5000元 (18:45)

行動小組初步擬就每名學員提供5000元的啓動資金，成功完成計劃後另發5000元的獎學金，讓學員應用在計劃期間學會的理財觀念自行決定用途。同時，行動小組亦初步商定計劃的成效指標，同意應着重評估和比較學員於參與計劃前後，在自信心、責任感、設定目標和理財能力等多方面的變化和提升。陳國基表示，計劃將為每名初中學員配對一名義務友師，該友師將與學員分享人生經驗，安排參觀、工作影子計劃或其他活動。此外，友師將幫助學員培養正確理財觀念，有效使用計劃就學員提供的財政支援，實踐他們的個人發展規劃。

另外，由財政司長陳茂波主持的「土地及房屋供應統籌組」亦召開首次會議，發展局將盡快制訂未來十年每年熟地的供應預測，九月向統籌組匯報。同時，發展局和環境及生態局將就有關精簡法定程序的工作，在九月向統籌組提交具體法例修訂的工作方案。

至於涉及制度改善的工作，包括如何使「基建先行」的概念制度化，以及如何更有效統籌各政府部門用好土地提供社會所需設施，當局會於第四季向統籌組提交建議。