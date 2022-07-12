政府冀兩巴合併助重組路線班次　新巴城巴稱暫無計劃裁減人手 (18:05)

局方強調，合併並非為了削減巴士服務，例如匯達現正研究在合併後在南區設立巴士轉乘站及推出港島北岸特快巴士服務等。運輸署指，路線重組每年均有序進行，合併後不會有改變，並強調重組不等同縮減路線。

局方又認為，兩巴合併後有利於更靈活和有效率地運用資源，改善其財政狀況，並提升服務可靠性，改善脫班問題。例如合併後巴士公司可免除繁重行政和審計工作，亦可靈活安排巴士使用最就近的車廠或其他設施，有助減少空載車程和降低燃料成本；至於巴士站柱、前線員工制服、巴士維修零件等資源亦可調合調配。

局方又指，兩巴合併後不會減少競爭，因巴士公司仍面對小巴、鐵路和尤其是在港島北的電車競爭，合併後運輸署會透過在新發展區開辦新線時選擇九巴或城巴，造成競爭。票價方面，運輸署指加價與否和合併沒有關係，巴士公司隨時可申請加價，運輸署會把關。

對於合併後城巴承諾兩年內不裁減員工，惟不包括後勤員工，運輸及物流局指，車長等前線員工佔7成人手，例如會計等後勤人手，即使有否合併計劃，巴士公司亦可解僱，故沒有理據要求公司保證不裁減後勤員工。局方會密切關注是否遵照承諾。

新巴城巴母公司：將投資逾35億 暫不調整收費及員工待遇 無計劃裁後勤員工

新巴城巴母公司匯達交通召開記者會感謝政府決定，承諾合併後10年將投資逾35億港元，將用作改進顧客及員工設備、改善現有巴士廠及興建新巴士廠等，又承諾合併後不會更改新巴及城巴員工的待遇及條款，合併後暫不會調整收費，但會整合及統一路線收費表，實際收費要與政府再商討。

被問到公司早前承諾兩年內不裁減員工，惟不包括後勤員工，匯達交通營運總裁李卓豪表示，目前面臨車長短缺情況，因此無計劃裁減前線車長，又指在新巴城巴重組時已重整後勤架構，暫時亦無計劃裁減後勤職員，同時將會招募更多後勤職員，包括技工等。

對於新巴城巴近年的財政狀況嚴峻，匯達交通主席張堃認為合併對改善財政狀况有幫助，但不能即時轉虧為盈。他指出，受疫情影響，乘客量減少，相信要待通關後才能改善收入。

匯達交通表示，合併後會致力推動環保及減排，承諾在2045年前全面使用零排放車隊，亦會整合現有路線及開設新路線，並發展多個新發展區的業務。