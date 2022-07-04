鄒幸彤司法覆核要求豁免支聯會案傳媒報道限制　辯方稱傳媒報道或影響作供意欲 (17:07)

申請人鄒幸彤今年4月25日，曾在西九龍裁判法院就《裁判官條例》第87A條，申請解除傳媒報道交付審訊內容的限制，惟遭拒絕。答辯人為國安法指定法官、主任裁判官羅德泉，他當天拒絕鄒的申請；資深大律師戴啟思代表鄒，答辯方則由資深大律師馬嘉駿代表。

申請方爭議第87A條列明裁判官在辯方申請下，「須（shall）」解除報道限制，故羅官無權拒絕鄒的申請；答辯方陳辭指，「須」應理解為「可以（may）」，故法庭有酌情權拒絕辯方的申請。答辯方又引述澳洲案例，提及法庭需避免「以字面意思」或「不合理地」理解條文字眼，以免帶來不便。

申請方則反駁，「須」一字沒有其他意思，反指若裁判官有如答辯方所述，有如此「流動」的酌情權拒絕解除報道限制，便不需要第87A條；即使裁判官有酌情權，他亦有責任考慮所有因素，包括審視其他保障公平審訊的方法，以及平衡司法公開原則，而羅官當時並無考慮，「錯誤地」行使酌情權。