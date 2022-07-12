【影片】上水擲磚案兩被告誤殺罪脫　死者臨終28秒片段揭磚頭粗口橫飛 (18:02)

翻查資料，死者羅長清受僱於食環署外判承辦商，事發時正值午膳時間，當時並非負責清潔工作。死者的長子曾在工聯會記者會表示，反覆看過事發影片，當時手無寸鐵的父親沒有參與任何一方，只是用手機拍攝「暴徒」，又稱「暴徒」要為父親的死負最大責任。

審訊透露，死者當時被磚頭擊中後腦，之後倒地致命，送院發現腦損傷和腦出血，搶救至翌日不治。事發在反修例「三罷」行動的第三日（2019年11月13日），網民命名為「晨曦行動」，連場衝突導致多人重傷。除了本案有人傷亡，15歲少年同日疑在天水圍被催淚彈擊中後腦昏迷，頭部流血，事後須接受腦手術。

此外，「三罷」首日的「黎明行動」（2019年11月11日），交通警在西灣河向男生周柏均開實彈3槍，周的部分肝臟及右腎被切除，事後被控阻差辦公等3罪，案件將於下月裁決。此外，馬鞍山有人向男子淋易燃液後點火焚身，男子逾四成皮膚被燒傷，在場的一對夫婦被指旁觀喧嘩，受審後裁定在公眾地方內擾亂秩序行為罪脫。