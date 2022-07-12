「地區工作組」首開會　月內展開「香港新市容」清潔運動 (16:00)

卓永興表示，當局會從三方面着手改善環境，第一，釐清關於跨部門環境衞生問題的責任誰屬並梳理流程；第二，督導政策局和部門制定持續行動計劃及績效指標等制度；第三，持續推動社區參與和宣傳教育，建立保持環境清潔和愛護市容新文化。

「香港新市容」清潔運動具三大重點，包括強化日常清潔工作、重點處理衞生黑點及加大執法力度等，為期三個月，望在短時間內提升環境衞生，確保可持續改善。有關部門須在一星期後，向工作組提交行動綱領。

另外，會議計劃着手處理跨部門的「老、大、難」問題，即非法棄置垃圾、樓宇滲水、鼠患及垃圾屋等。工作組表示，會提出針對性的解決方法，並從行動經驗中建立「標準運作模式」供各區恆常化執行。

工作組由政務司副司長卓永興帶領，成員來自17個政策局和部門，包括環境及生態局。工作組將於兩星期後召開第二次會議。