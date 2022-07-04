食安中心稱蝦肉燒賣鈉含量冠絕茶樓點心　籲點心調味料分開上菜免過量吸「鈉」 (16:00)

食安中心於上年5月至8月，採集53間酒樓和點心舖的12款點心及4款醬料樣本測試，並以問卷調查店舖提供醬料予顧客的方式。

研究發現12款點心樣本中，以蝦肉燒賣的每100克鈉含量最高，即590毫克，而所有非預先包裝點心樣本，每100克平均鈉含量為330毫克，比起2012年的研究呈下降趨勢，個別點心樣本則上升，包括牛肉球和珍珠雞，分別增加了2.3%和2.4%；而腸粉普遍鈉含量較低，每100克平均含低於200毫克鈉。

研究亦發現每100克豉油樣本含2600毫克鈉，為4款醬料中最高，若將一湯匙的豉油加進一碟淨叉燒腸粉中，鈉含量即增一倍，反映添加調味料或醬料會大幅增加鈉含量。

食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋表示，點心鈉含量或與醃料份量有關，建議業界以獨立容器盛載醬料，讓顧客按口味蘸相應份量，市民亦可根據研究結果來選購較低鈉的點心。