前區議員陳榮泰煽惑他人參與前年七一遊行罪成　判囚15個月 (15:16)

法官裁決指，警方對七一遊行發出反對通知書，民陣就此提上訴，雖無法預計結果，陳榮泰（58歲）在2020年6月30日的記者會前必已明白，若非上訴成功，有關遊行會是未經批准集結。此外，他曾在不同的傳媒機構工作，包括報章、電視台及網媒，案發時任區議員，以其背景而言，可說是歷練豐富，並非不聞不問、只懂盲目附和的人。

法官指，較早發言的陳皓桓及胡志偉曾提及不論上訴成功與否，會堅持發起七一遊行，被告一直在場，若他只為「撐場」及支持民陣提上訴，理應澄清立場，但他不曾澄清糾正，更在發言中分配年長及年輕人的衣著、又稱「行街可以去銅鑼灣Sogo」。法官認為，即使被告不想引起尷尬，亦應表明「支持民陣上訴」，而非婉轉稱著他人到銅鑼灣行街，不接納其辯解，斥「全屬虛構、砌詞猝辯、不盡不實」。

法官續指，當天被告與其他被告一同手持「反對國安法 七一齊上街」的標語，叫喊「廢除國安法，七一街頭見」等口號，顯示各人行動一致，被告必然相信被煽惑者會明知而參與非法集結，裁定罪成。