女子切除「朱古力瘤」手術前藥物敏感昏迷多日不治　死者男友引述醫生稱情况罕見 (15:12)

死者男友王式俊供稱，死者謝碧琪（終年34歲）2018年9月開始腹痛，10月求醫，其後接受醫生楊仁美的柏氏抹片檢查，未驗出有問題。死者於10月30日因腹痛入荃灣港安醫院，驗出「朱古力瘤」，遂安排於11月2日接受切除手術。醫生在10月31日向家屬稱，死者因出現炎症，要優先處理，並處方消炎抗生素。

王續稱，當晚9時許曾與女友通話，對方透露出現麻痹及耳鳴。11時許，王透過電話，向醫生反映死者的情况，醫生稱翌日會換藥。王表示，11月1日早上收到來電指死者情况嚴重，遂趕往醫院。死者心臟一度停頓，經搶救後恢復心跳。醫生指，死者須轉入深切治療部，建議轉入瑪嘉烈醫院，該院的設備較好，且留在港安的費用較高昂。家屬當日決定留在港安，但翌日同意轉院。死者持續插喉及昏迷，直至11月13日宣布離世。

港安醫院註冊護士周靄兒供稱，死者於10月30日入院，下午3時許為她注射止痛針，沒有紀錄指死者患藥物敏感。周又稱，醫生開出兩種消炎止痛藥的藥方，分別為益滿治（ivanz）及服他靈（voltaren），周晚上把藥方傳去藥房後便下班。