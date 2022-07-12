融樂會調查指近半受訪少數族裔失業　倡政府設失業救濟金 (15:07)

香港融樂會在3至4月的調查中，指937名受訪者中，近5成人失業，比香港同期失業率的5.4%，高近10倍。融樂會認為疫情導致少數族裔的貧窮問題加劇，逾5成受訪少數族裔處於2020年貧困線以下。

25歲的尼泊爾人Eilza就指，由於早前政府防疫政策，關閉健身中心，限制食肆等政策，家庭收入由原本3萬跌至1萬，收入只夠負擔唐樓租金，加上防疫用品的開支大，令她儲蓄「見底」，家庭經濟狀况困難。

疫情下，學校都會以網上教學形式上課。調查顯示，近8成受訪者家庭缺乏所需電子設備配合線上學習，故建議政府採取緊急措施，確保少數族裔學生有足夠電子設備接受網上教學。

謝永齡又指部份少數族裔並沒有受惠於政府的抗疫計劃，質疑政策的制定和前線執行員工文化敏感度不足，導致部分少數族裔因接收不到有關資訊，以至無法申請。謝永齡亦指，很多少數族裔人士因中文能力不足而影響工作機會和收入，建議教育局可培訓更多教授少數族裔學生的教師，從而提高他們的中文能力。