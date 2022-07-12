李家超稱抗疫措施不會用於非抗疫範圍　若有人想製造事端　市民不應相信 (10:04)

李家超又形容，目前紅黃碼識別範圍較窄，紅碼只針對確診人士；黃碼只針對酒店隔離人士，至於「黃碼」人士完成在酒店檢疫後，居家醫學監察日數如何釐定，李家超表示，醫衛局在積極分析數據，冀將限制減到最低，令本港經濟、社會活動，以至國際競爭力得以保持，將盡快公布。李家超又指，長遠亦要研究措施，應對一旦有如第五波規模的疫情重臨，要避免醫療等系統超負荷，並以識別方式減少市民限制，將受影響人士減到最少，目前正了解各界意見。

被問到會否擔心紅黃碼變成「政治工具」，李家超解釋，香港用任何方法處理疫情是符合法律，政府必然會守法，假如措施用於非抗疫範圍是「不會發生」，亦是「不切實際」。

稱將委任抗疫專家顧問團

李家超亦表示，將成立抗疫專家顧問團，並會盡快公布。李家超出席行會前被問到會否仿傚上屆政府做法，成立專家顧問團，了解抗疫意見，他指未正式上任時，已連同醫務衛生局長盧寵茂與專家組會面。

上屆特區政府就成立行政長官專家顧問團，成員包括袁國勇、許樹昌、梁卓偉及福田敬二，其中福田敬二去年離任並退休。