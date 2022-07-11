警拘4人涉更改他人差餉資料　企圖侵吞至少40物業 (18:50)

警方商業罪案調查科今年4月接報，報案人旗下一個空置的商廈物業被人更改差餉繳納人資料。警方經過詳細調查後，發現有犯罪集團透過虛假的授權書及虛假臨時買賣合約，分別冒認為業主的授權人以及買家，將有關物業轉售予兩間由騙徒預先成立的本地公司。警方相信集團打算透過虛構物業交易，意圖騙取按揭貸款，及相關物業的業權。警方又發現騙徒除更改差餉繳納人資料，更會透過換鎖、張貼告示、爆竊單位等，滋擾業主及租客，強迫他們遷出單位。

被捕4名男子年齡介乎35至47歲，分別報稱為商人、會計師、財務顧問及從事零售業，警方在他們的住宅及公司檢獲多份虛假文件。4人仍被扣查，警方不排除拘捕更多人。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組署理總督察林俊康指，涉案物業估值仍在點算中，警方發現其中兩個物業有虛假臨約，該兩個物業共值1000萬元。林指，警方相信，被捕人透過更改差餉或其他水費電費單繳納人資料，製造假象佔有相關物業，稍後再設法更改物業業權。

該組警司孔慶勳指，涉案物業大部分比較舊及空置，部分業主難以聯絡，增加調查困難。她呼籲業主，如持有空置物業，應定期了解及檢查物業狀況，免得物業被人有機可乘；如發現差餉或水電煤單據不尋常地被人更改，就應通知警方。她又建議業主登記土地註冊署的「物業把關易」，每當有涉及自己物業的文書交付土地註冊署，署方會以電郵通知業主。