婦服私醫甲亢藥後亡死因庭裁定死於不幸　死者丈夫不滿裁決 (18:06)

周官綜合庭上證供，死者吳美寶（終年48歲）健康檢查時，發現甲狀腺分泌指數偏高，2018年5月5日到楊永健醫生醫務所求醫，楊處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），及為死者填寫轉介信至公立醫院。楊曾囑死者如有不適，要立即求醫，但未有詳述副作用。

死者於6月10日發燒及喉痛，惟因楊放長假，故翌日到梁鑫暉醫生醫務所求醫，診斷為扁桃腺發炎，覆診時仍出現咽喉紅腫、牙痛等，獲處方類固醇。死者於17日再向梁求醫，惟約兩小時後開始咳血，由丈夫召車送院。死者抵院時被驗出綠膿桿菌及患上肺炎，轉入深切治療部後情況仍未有好轉，其後多重器官衰竭，延至19日離世。

周官提及，專家證人、家庭醫學醫生陸雲指類固醇或壓抑免疫系統，減慢白血球功能，較易出現細菌感染。周官續稱，死者因服用甲亢藥，出現白血球過低、抵抗力下降；服用類固醇後，抵抗力更差，至感染抗藥性高的綠膿桿菌時，已無力抵抗，故裁定她死於不幸。

周官最終向醫生楊永健建議：處方甲亢藥時應向病人詳細提及副作用徵狀；提醒病人如有不適，向其他醫生求醫時應展示藥袋，或講述學名。至於醫生梁鑫暉，若得知病人服用其他醫生的藥物時，應問清楚學名；病人若出現口腔潰瘍、扁桃腺發炎等，處方類固醇藥物應特別謹慎。