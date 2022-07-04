政府提「紅、黃碼」分類倡議　被指違上屆政府承諾　盧寵茂：「變幻係永恆」 (17:40)

對於上屆政府曾表明「安心出行」無須實行實名制，盧寵茂表示「變幻係永恆，點解要變革就係要應對變幻，疫情係不斷改變，政策亦要因不同情況去作出改變，唔覺得我地喺政策上一啲改變，就表示我地同上一屆政府有啲咩衝突。」

盧寵茂又指，以「最先引入黃碼」形容入境檢疫人士，或可減少酒店檢疫日數，並改為「居家健康監測」，再作「點對點管理」，即可回復部分活動，例如恢復工作、學業，但不能進入高風險場所，例如醫院和長者宿舍，不能到須除口罩的處所。

盧寵茂強調，確診及須隔離人士本身按法例隔離，新措施有助隔離措施到位，又指安心出行實名制只用作識別確診及檢疫人士，並非用於追蹤，亦不會限制無感染或無須隔離市民的自由。他又表示黃碼「暫時來睇應該唔會影響坐交通工具」；紅碼人士本身則不應離開隔離地點，故亦不應乘搭交通工具。

未回應違檢疫令情况

被問到目前違反檢疫令的具體數據，盧寵茂未有正面回應，稱「你講得偷走，即係就無人知道」，指目前沒有方法確保所有市民都遵守檢疫令，認為新措施有助市民遵守。他亦指，過往亦有人試過拆除電子手環，「紅、黃碼」可成為「多一道防線」，確保須檢疫人士不會進入高風險場所。盧寵茂強調，確診及須隔離人士本身按法例隔離，新措施有助隔離措施到位，又指安心出行實名制只用作識別確診及檢疫人士，並非用於追蹤，亦不會限制無感染或無須隔離市民的自由。

上海、澳門行健康碼未阻傳播 盧寵茂：三地情况不同難比較

至於上海和澳門實行「紅、黃碼」制度後亦未能阻止疫情爆發，盧寵茂認為，每個地方的防疫政策都要因地制宜，指上海、澳門與香港情况不同，包括人口、年齡分佈、疫苗接種率、對外交流程度及經濟活動都不同，故難直接比較。