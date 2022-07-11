擲磚誤殺案　官引導陪審團稱點頭示意亦屬伙同犯罪　籲勿受偏見蒙蔽雙眼 (18:04)

首被告為劉子龍，次被告為陳彥廷。杜官甫開庭表示，陪審團不應該感情用事，或者因為同情死者和被告而作裁斷，只須考慮證據。對於辯方批評控方以「黑衣人」和「途人」形容衝突中的兩個陣營，杜官認為這不會構成偏見，因為控方僅以簡單方式描述兩個不同的群體。

針對誤殺罪，杜官表示在「伙同犯罪」原則下，被告不一定要有正式協議，即使角色不同都要承擔相同刑責。杜官指，控方承認涉案的致命磚頭並非出自兩名被告手中，至於被告是否誤殺罪成，陪審團須考慮被告有否加入「伙同犯罪」計劃，以及有意非法殺害死者。

至於有意圖而傷人罪，杜官指控罪重點在於惡意、魯莽和蓄意傷人，陪審團須考慮被告有否預見男子X嚴重受傷。對於辯方以「自衛」為抗辯理據，指被告為了保護別人而襲擊X，杜官表示，如果陪審團認為被告真誠相信自衛的必要性，並採用合符比例的武力，應該裁定傷人罪脫，如果相反則裁定罪成。

至於暴動罪，杜官表示兩名被告在警誡下承認身處現場，但僅僅在場不足以入罪，陪審團須考慮被告是否有意鼓勵他人使用暴力。案件明（12日）續，陪審團將退庭商議。