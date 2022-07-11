情婦涉勒索餐飲集團高層　女警否認曾刪被告WhatsApp對話紀錄 (18:00)

被告黃莎莎（31歲）否認一項勒索罪，即於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭早前頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分、其餐廳名字；X的定罪及相關案情。

偵緝女警張玉彩（音譯）供稱，她與同袍於2021年10月6日到黃金海岸酒店展開拘捕行動，接獲指示後，得知男事主認出身穿黃色上衣的正是被告，遂上前拘捕，被告在警誡下稱「佢（男事主）話會包養我一世…之後又話我係臭X，唔通話畀我幾千萬，之後畀幾十萬我就算？」。

女警續指，她將被告帶上警車後，在車上檢取其手機，被告自願提供密碼以解鎖手機。辯方盤問時質疑，女警在車上並無檢取被告的手機，及至回到屯門警署後才檢取，女警否認。辯方再指出，被告手機解鎖後，女警一度將手機帶離被告所在的會見室，亦曾刪改被告WhatsApp的對話記錄，女警同樣否認。審訊明（12日）續。