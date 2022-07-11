古思堯抬棺遊行未遂被控企圖煽動明裁決　辯方質疑煽動罪違憲 (13:41)

控方代表為署理副刑事檢控專員周天行，辯方為大律師吳宗鑾。辯方陳辭時稱，被告古思堯（75歲）的行為是點出政府或中央的施政錯誤及缺點，目的是呼籲作出修改。雖然有一定冒犯性，令人不快，但其行為及言論是合乎言論自由的框架內。另控方無法證明被告慫恿市民行使不合法的途徑，被告於錄影會面中亦稱有考慮警方執法，以免行使自由時帶來不便。

辯方續稱，《刑事罪行條例》第9及10條違憲，無法通過「相稱性測試」四部曲，且現時條例多針對言論，認為法庭須考慮平衡及相稱性，確保香港居民的人權自由得到保障。

控方回應時則稱，控罪是指被告企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為，毋須滿足控罪中每個細項，並要考慮整體的證據，如被告製作的棺材，寫有 「打倒共產黨、結束一黨專政、香港國安法食屎都發達」等、他有計劃地去中聯辦，並發新聞稿通知多間傳媒。故控方認為，被告的行為是煽動他人推翻、破壞國家憲法，及基本法共同構成的憲制基礎；激起香港居民企圖不循合法途徑，改變香港的法律地位。