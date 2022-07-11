景林邨法團換屆選舉起衝突　送貨員襲擊罪成判囚4星期提上訴 (13:39)

被告陳坤富（30歲，送貨員）與文嘉達（31歲，送貨員），早前被裁定一項傷人罪成，控罪指他們於2021年10月20日非法及惡意傷害男子梁富廉。文早前被裁定罪成，判罰款3000元。

裁判官引述社會服務令報告指，被告陳坤富並無悔意，只為接受社會服務以代替入獄，以往亦有1宗風化案及2宗三合會案刑事紀錄。裁判官表示，被告與文嘉達當時明知保安員伸手是為攔截他們上台，二人仍強行推撞，導致保安失平衡撞向玻璃櫃，臀部著地並且被地上的玻璃碎片割傷，送院後需縫多針。裁判官表示，案件是經審訊後被定罪，故判被告入獄和罰款，其間不准緩刑。

辯方求情稱，被告的部分朋友具三合會背景，是因為他在果欄工作，無可避免會接觸相關人士，而非自身喜歡這種次文化。