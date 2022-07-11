離理大後於科學館被捕　男生稱被警強套防毒面罩　胡椒噴霧噴口腔 (13:34)

案發時15歲的第四被告羅健洋供稱，2019年11月17日下午，他透過Instagram得悉在教會認識的朋友Crystal身處理大，決定隻身到理大找她，並之後成功勸服Crystal離開，惟兩人走向A core出口離開，他聽到槍聲，並見到催淚煙，故折返並在母親建議下，到一間課室躲藏。

18日早上，兩人決定跟隨其他人離開，並按義務急救員的建議，換上面巾及黑色衣物「包返實自己」。進入科學館道後，有防暴警員發射催淚彈，羅健洋隨即感不適，尾隨十數人進入科學館。他在館內脫下沾上催淚彈氣味的衣物，換上前一天穿着的白色球衣，並發現與Crystal失散。

防暴警員隨後進入科學館，要求各人舉高雙手，面向牆壁跪下，並索帶捆上各人雙手，其時有警員將防毒面罩套進羅的頸項，致其眼鏡飛脫，亦無人替他拾回眼鏡。他提出防毒面罩不屬於他，惟遭以胡椒噴霧「一嘢噴落我塊臉上面」；被帶到館外等待時，再遭警員扯開其嘴巴，將胡椒噴霧噴進口腔，令他感加倍疼痛。他到紅磡警署後，曾向警員稱該防毒面罩不屬於他，惟不獲理會。審訊午續。