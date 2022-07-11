基層市民望新一屆政府積極扶貧　增公營醫療服務 (14:21)

平台於今年5月12日至6月18日在網上收集388份服務使用者及社福界意見。受訪者最期望新政府增加公營醫療（9.44分）與公營牙科服務（9.34分）。平台成員黃樂容表示，受訪者認為有醫療需要卻缺乏保障，「得閒死唔得閒病」。另受訪者亦希望政府興建公屋（9.31分），幫助市民達到「3年上樓目標」。

調查有超過一半受訪者在政策介入後收入低於貧窮線。對比貧窮線以上的市民，他們較重視青少年教育支援，認為政府需增加資助教育學位（9.40分）及課外活動津貼（9.38分）。黃樂容稱，不少基層市民希望政府提供津貼予子女學習技能，提高社會向上流動機會及減少跨代貧窮。

中心服務使用者思彤透露，由於住所沒有桌子，兒子「瞓喺張床無心學習」。她期望政府可提供功課輔導班，協助基層兒童提升學習成績。

調查亦反映政府未能在在勞動市場及就業配套協助基層市民，導致社福及醫療服務受限。平台建議政府應參考海外及內地經驗，就未來香港貧窮率情況，訂立具體扶貧目標和協調各政府部門施政。