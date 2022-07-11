攝影師被控非法集結上訴得直　律政司申終院上訴許可獲批 (13:15)

案件由常任法官林文瀚和霍兆剛，以及非常任法官司徒敬審理。申請方代表為律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）張卓勤，答辯人蔡健瑜（37歲）由大律師崔浩泉代表。蔡健瑜准以現金1萬元保釋，並須交出旅遊證件及不得離港。

高等法院原訟庭法官黃崇厚早前在上訴裁定答辯人只是拍攝，沒有足夠證據證明答辯人唯一意圖是參與非法集結。張卓勤指出，原訟庭處理上訴時已確定原審裁判官的定罪基礎，根據相關事實，裁定答辯人以集會主要參與者的主犯作為定罪基礎，惟判辭接着分析答辯人是否以鼓勵促進者的從犯身分犯罪，構成法律上的錯誤。張卓勤認為，基於盧建民案裁決的法律原則，以及從閉路電視片段可見，答辯人以主犯角色參與非法集結。

崔浩泉則表示，答辯人的行為與同案被告不同，並認同原訟庭就上訴裁決。非常任法官司徒敬在庭上關注，相比起數以千計的群眾，涉案約五、六人一起行動，較容易證明他們的共同目的，崔浩泉強調答辯人的行徑和影響與他人並不相關。