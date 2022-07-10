澳門防疫管制前 市民趕返港 (20:27)

於港澳兩地從事房產代理潘先生表示，得知澳門將於明日起暫停大部分的工商業活動，故今日特意從澳門返港，「基本上一切商業活動都停頓，留在澳門都是無意思，反正都只能線上工作，返香港都可以。」

對於近日網上流傳澳門居民搶購物資，潘先生笑言「想買的東西基本上都可以買到」，相信有關片段是因為當時處於人多或繁忙時間，才造成誤會。他又指自己已參與六次全民檢測，認同澳門當局須採取更嚴厲措施，「日日做都做檢測無意思的，其實做了三輪，見到數字上升，不如早點採取嚴厲措施，令活動減少，反而好一點。」

不過，他最擔憂的是有關措施期限會延長，「假設7日之後數字再上升，是否又再加多7日呢，然後又再加多7日呢，這就無了期。」

從澳門返港的岑小姐則形容當地現時市面「冷清」，「有九成半（店舖）都關門，除了必需品、食物之類，餐廳都只提供外賣，銀行及政府機構都關門。」她續指，回港過程順暢，惟上週四曾有傳聞指澳門即將「封城」，「那一兩日好多人立即改期，想在這個星期返港，但澄清之後便無這事了。」

另一位從澳門返港的何小姐亦稱讚澳門人十分自律，並認為澳門在控制疫情方面相比香港表現更好，「我覺得算控制得幾好，不如香港在2、3月時爆發那樣