深圳以抽籤分配檢疫酒店 邊境人潮等檢測過關 (18:45)

因應經深圳灣口岸入境的「健康驛站」（按：即內地檢疫酒店）名額周五起（8日）增至每天2000個，以及深圳當局增加8類「人文關懷通關」的恩恤名額，連日來本港經深圳灣口岸離境人數增加。口岸今（10日）早繼續出現人潮，大批人排隊等候登記接受檢酸檢測，人潮至下午陸續消散。翻查入境處數字，近日本港經深圳灣口岸出境人數較月初增加，過去兩天分別有1,857人及1,792人，較本月初多。

醫務衛生局長盧寵茂下午5時許到深圳灣口岸視察，工作人員在旁講解通關前「檢測登記」流程。與工作人員對談期間，盧提及，要市民輪候約45分鐘進行簡單登記步驟，情況不理想，有需要改善，認為在登記手續加入智能化安排是可探討方向。

盧寵茂完成視察後在深圳灣口岸見記者。盧表示，知道早上口岸很多人排隊，且輪候時間較長，「知道他們好辛苦」，為此感到抱歉。他指，出現擠逼是由於由香港往深圳的相關名額增加，政府會繼續改善情况。

對仍未能申請「健康驛站」通關名額的市民，盧表示，政府會繼續努力，在不影響防疫下，盡量幫助更多市民更方便通關到深圳。有在場記者問及，日後本港會否採用內地健康碼「紅黃綠碼」模式等，盧未回答任何提問後離開。