安倍晉三中槍亡｜蕭澤頤指本港恐襲風險維持中度 (13:59)

政府決定今年公務員劃一加薪2.5%，警察隊員佐級協會主席林志偉早前表示對方案極度不滿，又批評「黃公務員」破壞公務員多年付出。被問及是否認同相關說法，加薪幅度是否合理，及會否擔心加薪方案影響士氣，蕭澤頤表示「不再作補充」，指公務員事務局已表達相關看法，而局方曾與相關職員協會溝通和聽取意見，相信局方、行政長官會同行會成員會考慮一籃子因素後再作決定。

至於警察學院結業會操首次全面採用中式步操，蕭澤頤表示對相關的警務人員意義重大，彰顯愛國愛港情懷和國民身份認同。他又承認警隊招募情况遇到挑戰，主要受警隊退休潮等因素影響。他指警方去年5月起展開新招募策略，即每季進行警察招募體驗日，形容上月體驗日的成績「令人鼓舞」，參與人次達到2460，比過往3次平均1463人次明顯提升，另有926人即場投考警隊，較過往3次平均400人投考為多，當中有657份是警員職位申請。

對於國家主席習近平早前來港對新政府提出「四個希望」，蕭澤頤指對習提出「關心關愛香港年輕人」印象特別深刻，認為是非常重要。他稱「黑暴」期間很多年青人被假新聞和假消息利用，參與非法行為和暴力事件，但他指看到承擔法律責任年輕人中，絕大部分是有悔意，認為社會須給予機會他們，當他們感到有希望，才能維持本港整體的和諧穩定。蕭澤頤又指警隊在防止青少年罪案是責無旁貸，將會與辦學團體加強合作。