李家超：警隊結業會操首用中式步操 體現國民身分認同 (12:24)

李家超引述國家主席習近平講話，提及「香港不能亂，也亂不起」，因此要防患於未然，穩定是所有事情基礎，無穩定發展就無從說起，民心向所的真正價值亦無從發揮。他指警隊由城市治安警察，發展成維護國安和本港穩定的執法力量，又指2019年本港經歷前所未見的艱難和衝擊，「黑暴」、港獨和外部勢力干擾本港事務，將市民多年建設的香港破壞得令人痛心，將無辜市民襲擊得令人害怕，嚴重危害國家和本港安全，警務工作同時面對極大挑戰和考驗。

對於參加31名督察和83名警員的結業會操，李家超形容心情興奮，憶述自己45年前在相同的地方完成為期36周訓練。他指踏出學堂是開新篇的一步，寄語新人遇到挑戰和困難時毋忘初心，「不為艱險而退縮，不為磨難而低頭」，更要謹記個人的一言一行都會直接影響警隊的聲譽。

因應警隊採用中式步操，口令由英文改為普通話，如「全體致敬」、「向左／右轉」及「起步走」等。據了解，處方亦安排職員打磨操場的地板，將昔日英式步操留下的路線痕跡擦掉，避免影響警員表演中式步操。