涉婚外情被勒索　餐飲集團高層斥被告欲索25萬貪得無厭　承認未提分手 (18:33)

辯方盤問X指，2021年2月20日二人首次性交後，床上出現「紅色迹」。X自言非專家，難以評論屬血迹與否，「佢結咗婚架，點會處女？」，他又否認曾強姦被告。X稱，事後被告曾向他索取25萬置業，他認為「唔係養到你做富婆，上一次床就攞25萬，人都癲」，斥被告貪得無厭，「俾邊個男人都會撇啦」。

X指想與被告分手，但「驚爆煲」，承認通電話時斥她「滿腦子都係錢」、「你係雞」，惟未有正式提分手，同意處事方式欠佳。辯方質疑，被告曾回應「說我要錢，現在就跟你說錢」只因受到X的侮辱及刺激，X稱「答唔到」，但認為被告存心勒索，「唔係影剝光豬相做咩？」。辯方再指，被告不滿不受重視，只為得到注意，從不認為X會付款，X不同意。

X作供時一度表示心口「肌肉抽筋」，暫委法官葉啓亮表示「健康緊要」，批准短暫休庭。此外，X多次劇烈咳嗽，當時一位辯方大律師正向X展示照片，另一辯方大律師見狀稱「可以行開少少」。案件原排期4天審訊，仍有兩名控方證人尚未作供，審訊周一（11日）續。