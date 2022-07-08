童樂居虐兒案多一名56歲替工認罪　官指虐兒程度頗嚴重還押候判 (18:28)

控方今申請修訂及加控，被告林美寶（案發時56歲）承認3項控罪，涉及2歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童。辯方求情指，被告感後悔歉疚，且她使用的力度不大，涉案幼童未有造成嚴重傷害；另早前認罪的被告，曾扯男童的頭髮及把其頭部撞向牆，本案案情較輕微。

案情指，去年12月香港保護兒童會接獲市民電郵，指「童樂居」有職員襲撃兒童，其後報警處理。警方檢視相關閉路電視片段，發現407宗虐待兒童事件。

12月10日，約下午6時許，女童S及另外10名兒童坐在地墊上喝水，被告負責分發水樽，女童S推被告的左臂，被告隨即用力打女童S的胸口兩下，致她倒地。

另同一時段，女童AC打開水樽，被告取去其水樽及撞向AC的臉上兩次，AC躲避時失去平衡。被告則用布抹去地上的水，及推女童AC的腿。AC再喝水時，被告拍打水樽以擊中其嘴部，被告又用手指著她，AC隨即顫抖。

同日晚上約9時，約20多名兒童在房間在床上睡覺，被告為一名兒童蓋被，而一名不知名兒童的腳不斷郁動，被告遂用腳踩其下半身。被告於本年1月21日被捕，警誡下承認曾推女童S，並知道女童AC或被水樽弄傷。