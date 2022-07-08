補習教師上年七一扯國旗丟垃圾桶罪成候判　官批行為輕藐明言考慮監禁 (17:55)

被告彭子健（現年24歲）報稱兼職補習教師，他聞判後回頭望向旁聽席，步入囚室時向親屬揮手。

莫官總結案情，指一名貨車司機在案發的黃大仙毓華街與毓華里交界泊車，目擊一名男子先後兩次將國旗丟進一垃圾箱，隨即報警。警員16672接報到場時目擊者已離開，他憑藉目擊者口頭描述的特徵、行車紀錄儀片段及附近的閉路電視片段，鎖定疑犯進入慈華大廈，並在大廈找到被告，並告知其父親懷疑被告犯案。

被告在父親詢問他是否曾犯案後點頭，及稱「係」，並在警員要求下，提供剛換下的衣物，與上述片段內的衣着脗合。

莫官信納目擊者及該警員的證供誠實可靠，相信目擊者目睹的男子便是被告，警方在涉案垃圾箱找到的3支國旗為被告所丟棄，而此舉「毫無疑問係公開同故意地沾污國旗」，裁定他侮辱國旗罪成。