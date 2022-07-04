民研調查指七成人支持歸還網購包裝減污染　張欣宇現身記者會稱獲倡議團體邀請 (17:33)

民研在上月30日至本月5日訪問了3961名12歲或以上的市民，重用的建議獲73%受訪者支持。「Packular循環包裝倡議小組」指，重用網購包裝兩次後，碳排放已經減少，若使用20次可降低80%碳排放。倡議小組又提出立法禁止一次性網購包裝。獲小組邀請出席民研記者會的立法會議員張欣宇認為，現時環保政策較着重呼籲及教育，政策不夠果斷。他同意倡議內容，願意向政府部門及在議會反映。

首有現屆議員現身民研記者會 張欣宇稱若看法一致有合作空間

張欣宇屬首名現屆立法會議員出席香港民研的記者會。他解釋，獲倡議團體成員邀請出席，因認同倡議內容而出席，若有議題看法一致，與民研有合作空間。

另外，民研第二項有關超市新鮮蔬果包裝的研究發現，有70%受訪者認為無包裝蔬果可能較容易破損而減少購買意欲。另有57%及56%受訪者因無包裝蔬果上可能較易受潮及沒有產品標籤而減少購買。倡議小組「Re-market」建議超市公開包裝物料及用量等資料，並在2024年起每半年減少新鮮蔬果的包裝，目標2026年淘汰非必要蔬果包裝。