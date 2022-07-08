盧寵茂：承辦商加大檢測量及更快出結果　完全免檢疫通關短期內無可能 (17:12)

盧寵茂表示，核酸檢測承辦商本月的檢測量初步為每日7.5萬至8.8萬，較6月份的每日6萬次增加；當局亦已要求承辦商須於24小時內有檢測報告，承辦商於6月的達標率為93%至95%，本月至今的達標率為94%至99%，期望承辦商可進一步做到每日全數核酸檢測可於24小時內有結果，當中涉及重點人群或區域要更快有檢測結果。

他亦再解釋暫緩航班熔斷機制，強調並非放寬，又指即使配合加強核酸檢測後仍有少量輸入個案流入社區，都可以配合頻密檢測及利用科技追蹤緊密接觸者而切斷傳播。

指目前屬第五波延伸 籲市民不宜放鬆

盧寵茂亦分析近日疫情反彈，認為屬第五波的延伸，指陽性個案持續上升，若無改善，個案數字可能兩星期後會「翻一番」。他強調疫情仍然嚴峻，市民不宜放鬆，醫護系統正面對龐大壓力，若有大量醫護人員感染，會影響正常醫療服務。

他又稱上任後聽得最多的字眼正是「通關」，形容「發夢都諗起通關」，但強調市民要有合理期望，無論與內地或海外，短時間內完全無可能回到2020年以前的完全無檢疫通關，但政府會盡量提升通關流量及盡量便利。