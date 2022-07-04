新冠疫情｜本港增2945宗新冠陽性個案　2748宗屬本地個案　增3死亡個案 (16:56)

醫管局表示，3宗死亡個案涉及2男1女，介乎64至85歲，均有長期病患。其中2人本月7日離世，1人本月5日離世。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院内科混合病房群組再增2名男病人確診，該院再多一間内科男病房的病人染疫；佛教醫院護養病房群組亦再增2名男病人染疫，累計14名病人及4名員工染疫。田家炳護養院一名57歲女病人於博愛醫院確診，目前情況嚴重，護養院內同房7人列為密切接觸者，日前該護養院亦有1名女員工確診。

對於有部分院舍院友回院舍後「復陽」，醫管局總行政經理關慧敏被問及確診院友的出院程序時指，確診院友於隔離第7天的檢測結果爲陰性，就會安排回院舍繼續隔離，若隔離7天後檢測依然為陽性又情況穩定，就會轉到社區隔離設施，直至陰性才能返回院舍。

疑變種個案續增 再多兩校停面授課堂一周

今（8日）增214宗學校呈報陽性個案，涉及191間學校，其中2間學校個別班別須停止面授課堂一周，分別為路德會協同中學4B班及路德會梁鉅鏐小學1B班，均累計有3名學生確診。院舍則增5間呈報陽性個案，均有1名院友確診，分別為禮賢會葵盛東護理安老院、保良局壬午年耆樂居、頤和園護老中心（九龍）、扶康會悅行之家、以及明愛陳震夏宿舍。

懷疑Omicron BA.4或BA.5個案亦多增11宗，包括6宗懷疑與早前個案有關及2位密切接觸者。另有3宗源頭不明，分別居住皇后大道西460號翰林峰、順緻苑順隆閣及富榮花園。懷疑Omicron BA2.12.1就再新增20宗個案，包括18宗源頭不明及2宗與之前個案相關。