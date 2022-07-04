清潔工遭磚擲斃案　辯方指被告從未留意事主倒地　質疑有偏見標籤黑衣人為壞人 (16:17)

代表首被告劉子龍的辯方大律師在結案陳辭表示，打扮疑似首被告的男子當日一直留意傷者X，沒有發現死者羅長清倒地，「如果他不知道死者的存在，如何參與『伙同犯罪』（joint enterprise）的群體中？」辯方續指，即使陪審團信納首被告為片段拍到的丟磚者，該人是在死者遇襲後丟磚，不構成誤殺。

代表次被告陳彥廷的辯方大律師則指，無證據顯示次被告有份丟磚，而死者在磚塊橫飛時出現，事件實屬意外。

至於有意圖而傷人罪，辯方指傷者X以鐵通「篤」黑衣人，疑似首被告的男子為了保護朋友，才向X施襲；假設陪審團裁定首被告為施襲者，應考慮首被告無意傷人。辯方又指，雖然次被告在警誡下承認持鋸傷人，但有關招認在警員威嚇下作出，陪審團不必採納。

至於暴動罪，辯方表示兩名被告承認參與現場示威，可能涉及警員威迫作供。聆訊下周一（11日）續，法官將總結證供。