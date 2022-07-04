53歲男多次非禮及企圖強姦年幼侄女判囚8年　被告曾稱侄女主動接近遭官批可恥 (14:12)

報稱中港司機的被告L.Y.H.已婚，育有兩名兒子，事發時，事主X就讀小二至小五，即年約7至9歲。法官引述創傷報告指，患創傷後遺症的X出現自殺念頭，X對被告稱事發時是她主動，感到憤怒；其父母亦因而內疚自責。

被告的心理報告則表示，他將家人和情人之間的愛意混淆，認為和X譜出青少年情愛，被告沒有戀童癖，深感後悔，且重犯機會低。辯方求情時指出，被告經已反省，他向X及家人道歉，望可補償過失，他獲妻子和兒子撰寫求情信。

法官判刑時指出，企圖強姦罪不一定較強姦罪輕微，被告受委託照顧X期間性侵她，涉及違反誠信。法官亦不接納辯方稱被告沒有預謀犯案，反指被告不但擁吻X，更以下體侵犯X的私處，事件僅於數個星期內再次發生，被告亦和家人到內地旅行時非禮X。法官認為，被告藉以擔當父親角色犯案，他着X不要告訴別人，對X和家人造成嚴重傷害，部分非禮情節幾近構成企圖強姦，遂就6罪分別以6個月至9年為量刑起點，減刑後終判8年。