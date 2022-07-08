男子藉詞尋模特兒　非禮18歲女子罪成候判 (14:03)

被告為報稱地盤工人的鄔文豪（46歲）。辯方求情指，被告為家庭經濟支柱，惟收入受疫情影響，因經濟壓力才會重犯，已獲妻子原諒。

案情指，2021年4月22日下午近1時，X港鐵深水埗站步行回家，被告尾隨至大廈10樓，在梯間截停X，向X訛稱自己為時裝公司經理，X適合擔任公司模特兒，又裝作聽電話，表示已找到模特兒。被告帶X到5至6樓梯間，拿出紙筆，以軟尺為X量度胸、腰、臀等部位，並要求X換上短袖上衣及短褲，被告稱要進行「敏感度測試」。被告先抓住X的左手及左肩、按壓其額頭，問及其疼痛程度，之後著X拉高上衣及解開胸圍，摸其胸部約4至5分鐘，又舔X胸部。

被告接著要求X拉低短褲和內褲，張開腿但不要看著他，其間被告用手指觸摸及舔她私處。X在被非禮期間，重複表示不要，要求離開，被告最終尾隨X至住所門口才離開。X將事件告知母親後報警。

另閉路電視拍到被告由港鐵站尾隨X，並進入涉事大廈，被告於同月24日被捕。