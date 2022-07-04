海關接近2500宗不良營商手法投訴多涉美容酒店服務　籲市民投訴後續與海關合作 (14:11)

海關版權及商標調查科署理高級監督蔣依莉表示，今年首5個月接獲2449宗相關舉報，較去年同期微升4%，其中約67%（1629宗）涉及商品，其餘33%（820宗）涉及服務，服務相關舉報較去年同期升24.6%，主要是因連鎖集團結業引起。

海關分析服務行業在2019至2021的舉報情况，美容相關舉報在2021年有1021宗，較前兩年分別各300多宗的投訴大為增加，主要由於美容院倒閉、未能預約心儀時間及銷售員積極推銷套票有關。至於涉及旅遊服務的投訴就因市民疫情下減少外遊而相應下跌，有關酒店的投訴則由staycation盛行而增加，由前年15宗增至去年58宗，今年首5個月有17宗，包括酒店景觀與宣傳不同、入住時關閉部分設施。另外，教育相關舉報亦增，主要涉及虛假聲稱資歷。

商品舉報方面，過去3年舉報主要是與食品及飲品有關，其次為電器及電子產品零售、超市、百貨公司及便利店、蔘茸海味及中西藥業，以及裝修、傢俬及室內設計。商標調查科不良營商手法調查課第二組指揮官劉志忠提到，有關蔘茸海味的個案中，騙徒由外地旅客轉攻本地長者，包括在未獲消費者確認購買前，已將之磨成粉末，要求消費者付款。

海關亦因應疫情，加強有關防疫物資銷售的巡查，今年上半年拘捕91名涉案人士，檢獲3850萬個口罩及其他防疫物品，市值1億4400萬，而針對快測套裝的巡查，則未發現有人違法。海關商品說明調查科總貿易管制主任毛慧敏指，有個案事主花5.8萬網購400盒指定品牌口罩，最終僅獲以膠袋包裝的雜牌口罩，騙徒最終被判監3個月。

另一宗個案涉及玩具零售商疑未按訂單要求提供模型、電子遊戲機等，賣家最終被判社會服務令及賠償1.9萬。不過，海關透露，案件最初接獲200個投訴，惟逾百人未有繼續提供資料，最終僅個位數報案人願出庭作證。海關指，部分舉報人或不願再參與會面，或與賣家和解，增加追查難度，呼籲公眾合作並提供資訊。