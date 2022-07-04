前區議員陳榮泰否認煽惑前年七一遊行　辯方強調陳站台撐場時未知遊行被禁 (12:11)

辯方結案陳辭指出，無證據顯示被告陳榮泰（58歲）最終有出席七一遊行，他在2020年6月30日終審法院外的記者會上，亦不曾呼籲任何人不論遊行獲批准與否，皆要堅持出席；當時他尚未知道上訴委員會會否批准翌日的遊行，加上過往上訴委員會曾推翻警方反對「光復屯門」遊行的決定，從當天的角度，七一遊行可以是合法遊行，冀法庭考慮案發時，被告是否有意煽惑他人違法的心態。

辯方續指，被告在案發的前一晚，獲邀出席翌日的記者會，為民陣「撐場支持下」，他事前沒有準備發言，亦與記者會主持人、即首被告陳皓桓不熟腍，大部分時間站在後方，最終僅發言50多秒；被告並非每一秒皆全神貫注，更不可能「聽到某一句唔啱就即刻拂袖而去」，故他與其他參與記者會並認罪的被告之意圖可能不盡相同。

區院暫委法官鄭念慈同意，若被告無意呼籲他人即使遊行不獲批亦要參與，則可能無罪，但他質疑被告早前作供時承認，聽到記者會上談及區議員被捕風險、其他人稱會「堅持上街」等。辯方解釋，被告曾指聽到陳皓桓發言後，為免尷尬沒予指正，片段亦顯示被告在記者會上，沒有肢體動作顯示他十分支持陳皓桓的發言。