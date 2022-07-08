藝人林青霞飛鵝山獨立屋三級火　18傭人疏散　消防8小時救熄 (09:10)

火警中，大宅多名傭工分別抱着寵物犬逃生，先後由兩輛私家車接走離開。

消防撲救期間，首次出動新引入的新型旋翼無人機，從高空偵測火場溫度及起火源頭，協助灌救工作。亦派出前線支援車「歇息15」到場，供消防員休息補充體力及監控身體狀況。

清晨時分，屋宇署人員到場視察起火大宅結構安全。

翻查資料，涉事大宅佔地約3萬多方呎，是由林青霞夫婿、思捷環球（0330）前任主席兼行政總裁邢李㷧於2006年以1.3億元，向有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋購入。當年有報道指，物業總樓面達5萬方呎，除一般豪宅所設的私家泳池外，天台更設有標準網球場，及後有報道指邢李㷧把物業送予林青霞，作其60歲生日及二人結婚20周年的大禮。