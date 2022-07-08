藝人林青霞飛鵝山獨立屋三級火　18傭人疏散　消防8小時救熄 (09:10)

【09:10更新】凌晨零時許，飛鵝山安達臣道9號、11號一間獨立屋發生火警，18名傭人疏散，暫時未有人受傷。現場消息指，涉事獨立屋為藝人林青霞寓所，戶主當時不在單位內。屋內二樓一房間首先起火，火勢波及天台，至凌晨1時43分，火警升為3級，消防動用4隊煙帽隊及4條喉灌救，並架起雲梯高角度向火場射水，火勢於凌晨3時20分受包圍，至清晨5時02分受控制，火警於上午8時40大致被救熄。消防員仍在場射水降溫。
火警中，大宅多名傭工分別抱着寵物犬逃生，先後由兩輛私家車接走離開。
消防撲救期間，首次出動新引入的新型旋翼無人機，從高空偵測火場溫度及起火源頭，協助灌救工作。亦派出前線支援車「歇息15」到場，供消防員休息補充體力及監控身體狀況。
清晨時分，屋宇署人員到場視察起火大宅結構安全。
翻查資料，涉事大宅佔地約3萬多方呎，是由林青霞夫婿、思捷環球（0330）前任主席兼行政總裁邢李㷧於2006年以1.3億元，向有「重慶李嘉誠」之稱的內地商人張松橋購入。當年有報道指，物業總樓面達5萬方呎，除一般豪宅所設的私家泳池外，天台更設有標準網球場，及後有報道指邢李㷧把物業送予林青霞，作其60歲生日及二人結婚20周年的大禮。