立法會否決議員提出完善最低工資制度議案　孫玉菡：升幅可維持購買力 (23:29)

商界及勞工界議員辯論期間意見相左。飲食界張宇人質疑，「最低工資」會造成漣漪效應，認為工資水平應據市場供求釐定，與職位生產力看齊，又批評若上調「最低工資」，會引起「漣漪效應」，令僱主為保持各職級薪金差距，而加重負擔，同時推高物價及服務價格。工聯會陸頌雄就反駁，認為將「通脹」單純歸咎於「最低工資」屬謬誤；又指本港在實施最低工資以來，通脹增幅尚算溫和。

勞工及福利局長孫玉菡在議案總結發言，指自2011年實施政策以來，最低工資水平由28元增至2019年5月的37.5元，累計升幅為33.9%，同期整體甲類消費物價指數上升幅度為29.9%，認為最低工資升幅能維持最低工資訂立時的購買力。就收緊至「一年一檢」的要求，孫玉菡表示，現行法例雖無禁止「一年一檢」，但若實行將需大量壓縮研究、分析及諮詢過程，待委員會完成目前檢討及提交報告後，局方會適時認真探討法定最低工資的檢討周期和方式，是否需要調整。