龔如心遺產管理未達共識　律政司指華懋慈善基金涉欠債及訴訟不宜管理 (17:52)

律政司長由資深大律師何沛謙代表，他透露三方均向法庭提交遺產管理計劃的建議。何引述終院判辭，龔如心的遺囑提及將遺產給予華懋慈善基金，並成立一個中國諾貝爾獎。基金和獎項指定由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的管理機構監管，而該國際獎項為慈善性質，旨在促進科學及社會人文發展。

何續指，監管機構需要實際管理運作，須由有償債能力和適合人選擔任，惟基金未能符合上述條件。律政司長作為「慈善事務守護者」，有責任確保屬於公眾利益的慈善事務，獲得妥善管理。

何質疑基金沒有舉辦國際獎項相關經驗。另外，基金的財政報告沒清楚記錄全部帳目，難以問責。基金所收的捐款亦被指是借款欠債，遭在澳門經營借貸的林義雄等人，連本帶利追討共超過一億元，未來仍有案件開審，基金還要應付龐大官司費用。因此，以基金的財政狀況和營運態度，不宜擔任監管機構及管理遺產。