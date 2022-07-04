新冠疫情｜本港新冠陽性個案破3000宗　共增3028個案　本地個案佔2856宗 (17:05)

懷疑Omicron BA.4或BA.5個案亦多增17宗，包括13宗懷疑與早前個案有關及2宗密切接觸者。另有2宗源頭不明，分別居住於荃灣梨木樹邨及筲箕灣高望大樓的一家三口；至於懷疑變種病毒BA2.12.1再新增42宗個案，包括28宗源頭不明及14宗與之前個案相關。張竹君指，世衛最新數字顯示BA.5變種病毒正於全球取代其他病毒株，遍及83個國家，署方將密切留意本港情況。

醫管局表示，雅麗氏何妙齡那打素醫院内科混合病房，1名男病人在7月4日入院時確診，同房6名病人和1名護士確診，5名病人隔離，其餘病人已經出院和護士並接受居家隔離；香港佛教醫院護養病房群組增加2名確診男病人，目前情況穩定，至今共有12名病人和4名員工確診。

今（7日）增兩間院舍呈報陽性個案，其中敬福護理院有2名院友及1名工作人員確診，同層21人須接受檢疫；匡智愛東宿舍有1名院友確診，患者曾到賽馬會匡智小西灣工場，工場日前有一名工作人員確診。衛生防護中心表示，曾到工場的人士須接受強制檢測，同院有部分人須接受檢疫。而學校則增201宗呈報陽性個案，涉及180間學校，其中有2間學校個別班別須停課一周，分別為香港仔迦南幼稚園K3UKB班（2名學生確診）；馬鞍山靈糧小學6D班（3名學生確診）。