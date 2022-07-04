建制派前區議員林婉濱誹謗法團罪成判賠8萬元兼付訟費　官斥被告為攻擊政敵散布陰謀論 (16:05)

原告為荃威花園業主立案法團，被告為該區在2019年落敗的前區議員林婉濱。

梁官總結案情指，富城物業管理有限公司（下稱富城）與荃威花園的合約於2019月1月結束，法團在2018年中，前後邀請共18間管理公司投標，惟只有富城入標；被告則在同年9月，發布及分發涉案的誹謗信件，《明報》其後亦報道事件。

梁官同意原告方所指，「內定」一詞具誹謗成分，意指過程不合法及欠透明度，並暗示箇中有陰謀，且涉案的信件指此「陰謀」會令居民蒙受損失，故涉案的言論屬誹謗。

判辭亦提及，法團「邀標」過程無可疑之處，例如法團不可能預知其他獲邀的公司不會入標，更不必大費周章舉辦兩次「邀標」；法團亦已解釋加管理費，是為配合當時物業管理業監管局修改的法定要求，及支付屋苑維修費用。惟被告事前沒予法團機會解釋。

梁官認為被告對事實毫不在乎，意圖散布陰謀論針對政敵，即其後在選舉擊敗她的前區議員趙恩來，以及與她有私怨的法團成員等人，言論具惡意且並非公允的意見，故裁定法團勝訴。