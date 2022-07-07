涉遭情婦勒索50萬　餐飲集團高層哭訴元配因案曝光而「走咗」 (14:46)

被告黃莎莎（31歲）否認一項勒索罪，即於2021年9月10日至10月6日犯案，法庭早前頒下匿名令，禁止任何人報道事主X身分、其餐廳名字；X的案底及相關案情。

辯方盤問時一度提及X的案底，X指太太昨從媒體得知後已「走咗」，X哭泣道「我最想搵返我老婆，我最愛嘅老婆，連佢住係邊我都唔知」，又指「我係證人嚟，唔係畀你審判」。暫委法官葉啓亮提醒辯方不要違反匿名令及禁止報道令。

X在盤問下，同意與被告在2020年12月相識，翌年年初開始交往，相約於酒店用膳及「開房」。他知悉被告9歲來港，家境貧困，與家人居於公屋，本任機場地勤，疫情下開工不足遭國泰解僱。

X承認，曾向被告指「做我女朋友啦，我養你啦」，被告回應「你包養我啦」。X感受到二人關係建基於「經濟支持」，但「養」意指每月給予2萬至3萬定額生活費，並非「包養」般無底深潭「問我拎就畀」。

X稱，被告每天在WhatsApp說「情情塔塔」的話，「每日好似轟炸機咁轟住我，想一生一世綁住我」，感覺太囉嗦及貪錢，於是疏遠她。聆訊午續。