婦服私醫甲亢藥後疑因副作用亡　專科醫生稱即使較早使用人工心肺亦難挽救 (14:05)

死者吳美寶（終年48歲）2018年5月5日獲醫生楊永健處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），6月11日到醫生梁鑫暉的醫務所求醫，17日送往北區醫院急症室時咳血及氣喘，其後多重器官衰竭，延至19日離世。

專家證人、深切治療科專科醫生李衛全供稱，死者入院後，使用呼吸機後情況仍轉差，威爾斯親王醫院團隊遂往北區醫院為死者安裝人工心肺，死者期間一度心跳停頓14分鐘，搶救後恢復心跳，再轉往威院。李認為，院方治療正確，死者心跳停頓與人工心肺插喉的關係不大，且人工心肺是用於情況本身已很差的病人，故認為是其病情所致。

李衛全又指，死者抵院抽血及等待檢驗的時間符合標準，另她當時已驗出有綠膿桿菌感染，並引致肺炎及呼吸衰竭等，故認為她在社區感染，而非在醫院或安裝人工心肺時染菌。李衛全又指，死者抵院時血氧已偏低，及後多個器官衰竭，估計抵院時的死亡率已達5至6成。

被問到卡比馬唑或引致白血球過低，此副作用是否常見，李認為難以斷定，並指內科、分泌科會使用此藥，其他科的醫生可能不熟悉，另家庭醫生可處方此藥，故認為他們應知道副作用。